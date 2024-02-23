رئيس "الشورى" يستقبل نظيره العماني ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر إقامته بالعاصمة الأذربيجانية باكو, رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة الشيخ خالد بن هلال المعولي.
جاء ذلك على هامش رئاسته وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي، والجلسة رقم (14) للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في جمهورية أذربيجان.
وأكد الجانبان خلال الاستقبال عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وتم بحث العلاقات البرلمانية بين المجلسين، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع البرلماني الآسيوي، كما تم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.