أمطار صيفية متوسطة تشتد الأسبوع القادم.. "العصيمي" يتوقّع والرياض حاضرة

وأضاف "العصيمي" أنه بعد غياب تجاوز شهرًا ونصفًا يُتوقع بعد مشيئة الله أن تتأثر أجزاء واسعة من مناطق الرياض والقصيم وجنوب المنطقة الشرقية ابتداءً من يوم الخميس ولعدة أيام من الأسبوع القادم برياح هابطة وموجات غبار كثيفة أحيانًا مصاحبة لفرص أمطار صيفية خفيفة ومتفرقة لبعض المناطق، إضافة إلى تزامن الأمطار الصيفية مع الغبار الكثيف وارتفاع درجات الحرارة ليلًا (استثناء المرتفعات)، فغالبًا ما تكون مؤشر على مواسم ضعيفة خلال الخريف والشتاء لارتباطها مع اللانينا.