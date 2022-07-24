أمطار صيفية متوسطة تشتد الأسبوع القادم.. "العصيمي" يتوقّع والرياض حاضرة

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي إنه يتوقع أن تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية في جازان وعسير والباحة مرورًا بالطائف ومرتفعات المدينة المنورة وكذلك منطقة نجران بأمطار صيفية متوسطة إلى غزيرة تشتد الأسبوع القادم بإذن الله، وتتركز قوتها على المرتفعات الجنوبية الغربية مع أجواء جميلة متوقعة بشكل عام.
وأضاف "العصيمي" أنه بعد غياب تجاوز شهرًا ونصفًا يُتوقع بعد مشيئة الله أن تتأثر أجزاء واسعة من مناطق الرياض والقصيم وجنوب المنطقة الشرقية ابتداءً من يوم الخميس ولعدة أيام من الأسبوع القادم برياح هابطة وموجات غبار كثيفة أحيانًا مصاحبة لفرص أمطار صيفية خفيفة ومتفرقة لبعض المناطق، إضافة إلى تزامن الأمطار الصيفية مع الغبار الكثيف وارتفاع درجات الحرارة ليلًا (استثناء المرتفعات)، فغالبًا ما تكون مؤشر على مواسم ضعيفة خلال الخريف والشتاء لارتباطها مع اللانينا.
ولفت إلى أن نشاط الأمطار الصيفية ليس غريبًا، وحدث بشكل مشابه ما بين 1998 و2000 وقتها تزامن مع أطول سلسلة متصلة من اللانينا.