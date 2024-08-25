"أمانة الرياض" تُطلق المرحلة الأولى لمشروع "مواقف الرياض"

أعلنت أمانة منطقة الرياض إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "مواقف الرياض"، وذلك في إطار المخطط العام للمواقف العامة للسيارات، وهو المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في العاصمة من خلال تنظيم المواقف العامة، وتطوير الحلول الذكية والمبتكرة للحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في الوقوف؛ للإسهام في تحسين انسيابية حركة التنقل الآمن للسكان والزوار، وتنظيم وتسهيل العثور على المواقف.