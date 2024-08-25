"أمانة الرياض" تُطلق المرحلة الأولى لمشروع "مواقف الرياض"

أعلنت أمانة منطقة الرياض إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "مواقف الرياض"، وذلك في إطار المخطط العام للمواقف العامة للسيارات، وهو المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في العاصمة من خلال تنظيم المواقف العامة، وتطوير الحلول الذكية والمبتكرة للحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في الوقوف؛ للإسهام في تحسين انسيابية حركة التنقل الآمن للسكان والزوار، وتنظيم وتسهيل العثور على المواقف.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع: إنشاء وإدارة ما يزيد على 24 ألفًا من المواقف العامة في الشوارع العامة والتجارية، إضافة إلى إدارة أكثر من 140 ألف موقف في الأحياء السكنية المجاورة.
وستغطي هذه المرحلة 12 منطقة موزعة على أحياء (الورود، الرحمانية، غرب العليا، المروج، الملك فهد، السليمانية)، إضافة إلى 4 مناطق أخرى في أحياء جنوب مدينة الرياض.
ويسعى المشروع إلى تشغيل وإدارة المواقف لتعزيز المنظومة الاقتصادية، من خلال تنشيط الحركة التجارية في الأحياء المجاورة للمواقف العامة؛ لتتيح الخدمة الجديدة الفرصة لأكبر عدد من المتسوقين والبائعين، ومعرفة مواقع الوقوف الشاغرة دون تكلُّف عناء التجول بالسيارة للبحث عن موقف للسيارة.
ويأتي إطلاق المرحلة الأولى ضمن إطار عقد الشراكة الموقَّع بين "ريمات الرياض للتنمية"، الذراع التنموية لأمانة منطقة الرياض والممكِّن الاستراتيجي للقطاع الخاص، وشركة "solutions by stc"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التحول الرقمي في السعودية، التي تقود تعاونًا محليًّا وعالميًّا مع أحد أكبر مُشغِّلي مواقف السيارات في العالم، وذلك لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض للمرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات لمدة 10 سنوات.
يُذكر أن الشراكة الاستراتيجية لمشروع "مواقف الرياض" تعكس التزام أمانة الرياض بتمكين القطاع الخاص للمشاركة في تأهيل مشاريع تنموية مستدامة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو إيجاد الحلول المستدامة في تنظيم المواقف العامة، وتعزيز تقنيات المدن الذكية عبر تطوير البنية التحتية اللازمة لتلك التقنيات.