إمام المسجد النبوي: "الغضب" بذر الندامة ومفتاح كل شر ومبدأ السيئات

وقال "البدير": قبل ثلاثة قرون أشرق على هذه الأرض المباركة حكم عادل على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فقاد الناس بالتوحيد والعزم الأكيد، والنظر الحديد من الحرب إلى السلم، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الجهل إلى العلم، ومن ذل التفرق والاختلاف إلى عز الوحدة والجماعة والائتلاف، ثم سار في الحكم من بعده أبناؤه وأحفاده، حتى قيض الله إمام المسلمين الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، فظهرت في الحكم حكمته وفي الشورى نظرته، وفي العدل قوته، وفي العطاء رأفته ورحمته، فكان من أعظم الملوك شهامة وصرامة وانقيادًا للشرع رحمه الله تعالى، وقد أفاض الله البركة على مملكته ورعيته ثم حمل الراية من بعده أبناؤه البررة الذين ساروا على نهجه، حتى أضحت المملكة مضرب مثل في أمنها ووحدة صفّها، وانتظام شملها واجتماع كلمتها وتلاحم قيادتها وشعبها.