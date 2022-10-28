مواليد الغد على موعد مع تاريخ مميز نادر.. تعرف عليه

سيكون مواليد الغد -بإذن الله- سعداء الحظ؛ لكونهم على موعد مع تاريخ مميز فريد؛ إذ يوافق الغد السبت تسلسلًا رقميًّا نادرَ التكرار وهو 4/ 4/ 1444هـ، أو 4/ 4/ 44، وذلك وفقًا لتقويم أم القرى.
ووفقًا لما أوردته الجمعية الفلكية بجدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإنه يمكن قراءة الرقم من الأمام إلى الخلف أو العكس؛ لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي يمكن معها توثيق الأحداث السعيدة، واللحظات المميزة.
ويداعب تاريخ الغد هواة ملاحقة التسلسلات الزمنية النادرة، ويداعب هوسهم بالتواريخ الفريدة؛ إذ يعتقد البعض أن توثيق أحداثه ولحظاته السعيدة مع التواريخ المميزة نوع من الفأل الحسن، ومنها تواريخ الميلاد، والخطبة، والزواج، وغيرها من الأحداث المميزة والهامة في حياة المرء.
ولن يتكرر ذلك الرقم المميز أو التسلسل الرقمي مرة أخرى إلا بعد 111 عامًا، حين يوافق التاريخ 5/ 5/ 1555هـ.