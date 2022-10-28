مواليد الغد على موعد مع تاريخ مميز نادر.. تعرف عليه

ويداعب تاريخ الغد هواة ملاحقة التسلسلات الزمنية النادرة، ويداعب هوسهم بالتواريخ الفريدة؛ إذ يعتقد البعض أن توثيق أحداثه ولحظاته السعيدة مع التواريخ المميزة نوع من الفأل الحسن، ومنها تواريخ الميلاد، والخطبة، والزواج، وغيرها من الأحداث المميزة والهامة في حياة المرء.