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"التجارة" تدعو أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى توثيقها في "منصة الأعمال"

لتعزيز الموثوقية في تعاملاته المالية وتجنب عمليات النصب والاحتيال
"التجارة" تدعو أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى توثيقها في "منصة الأعمال"

سعيًا لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وصحة تعاملاتها عبر حسابات بنكية مربوطة بتلك المتاجر؛ دعت وزارة التجارة أصحابَ المتاجر الإلكترونية إلى توثيق متاجرهم في "منصة الأعمال" التابعة للمركز السعودي للأعمال https://business.sa.

وتأتي هذه الخطوة -وفق الوزارة- نتيجةً لتطوير إجراءات التوثيق، واشتراط وجود حساب بنكي تجاري للمتجر؛ لتعزيز الموثوقية في تعاملاته المالية، وتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التوثيق سهلة وميسرة، وتتم بشكل إلكتروني عبر: https://business.sa، ويُشترط للحصول على التوثيق: وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.

وزارة التجارة
المتاجر الإلكترونية
منصة الأعمال

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