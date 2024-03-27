"التجارة" تدعو أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى توثيقها في "منصة الأعمال"

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التوثيق سهلة وميسرة، وتتم بشكل إلكتروني عبر: https://business.sa، ويُشترط للحصول على التوثيق: وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.