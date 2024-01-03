بالفيديو.. "المالك" لـ"يا هلا بالعرفج": حُثوا على الموضوعية وحقِّقوا الهدف النبيل عند طرح القضايا الرياضية

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي مساء كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة البرواز، التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا لـ"خالد المالك" وهو يتحدث عن وضع نادي ‎الاتحاد الحالي، ويجيب عن سؤال الناقد "محمد البكيري" حول التعصب الرياضي قائلاً: "لا بد أن تحثوا على الموضوعية، وتحققوا الهدف النبيل عند طرح أي قضية رياضية". كما استعرض العرفج مجموعة من التوصيات لمواجهة التعصب الرياضي.