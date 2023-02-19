"خالد بن سلطان الفيصل": حلبة كورنيش جدة على موعد جديد مع الإثارة

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل أن الجمهور سيحظى بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة على صعيد السباقات، إلى جانب ثلاثة أيام من الفعاليات الترفيهية، مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023.
وفي هذا السياق، قال "الفيصل": نتطلع إلى سباق ممتع آخر في عطلة نهاية الأسبوع لسباق هذا العام بعد شهر واحد من الآن، مضيفًا: واصلنا العمل بعد السباقين الماضيين؛ لتعزيز تجربة الجمهور، وجعل زيارتهم أكثر متعة، ليحظى الآلاف ممن يحضرون السباق بتجربة غير مسبوقة وتلائم الجميع في حلبة كورنيش جدة، سواء في إثارة السباق على أسرع حلبة شوارع في العالم، إلى مناطق الجمهور الملائمة لجميع أفراد الأسرة، وأيضًا برنامج الحفلات الموسيقية عالمية المستوى".
وتستضيف حلبة كورنيش جدة الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 لهذا العام، إذ يعد السباق الثالث على الحلبة المذهلة خلال أقل من 16 شهرًا فقط، امتدادًا للشراكة طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية والفورمولا 1، والتي بدأت برعاية طيران السعودية لفريق ويليامز في العام 1978، وصولًا لاستضافة سباق الجائزة الكبرى، وتتواصل هذه المسيرة لصناعة مستقبل واعد بخطط طموحة للارتقاء بقطاع رياضة المحركات في المملكة.
وأشار "الفيصل" إلى أنه تم إعداد كل العدة لتقديم عطلة نهاية أسبوع أخرى لا تُنسى، مؤكدًا أنه إلى جانب الحدث الرئيسي، سنستضيف أيضًا سباقات للدعم من الفورمولا 2، وتحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، وعرض نادي السيارات الخارقة السعودي، وفيما نسعى دائمًا إلى تعزيز تجربة الجمهور في حلبة كورنيش جدة، ستكون مناطق الجمهور هذا العام أكبر وأفضل، وستضم مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية التي تلائم جميع أفراد العائلة، إلى جانب برنامج مميز للحفلات الموسيقية، والتي تستقطب هذا العام نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في العالم مثل كالفين هاريس وترافيس سكوت ودي جي أفروجاك والنجم المصري أحمد سعد.
وأشار إلى أنه يتم الاستثمار حاليًا في حلبات السباق الجديدة والبنية التحتية الكبيرة والمدن الجديدة، كما نفتتح مصانع جديدة لشركة "سير" و"لوسيد"، إلى جانب شراكات مع نيوم وماكلارين، حيث نسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لرياضة المحركات والمساعدة في جذب الفرق لفتح منشآت هنا، وهذا سيفيد شركاتنا الكبرى، مثل أرامكو، بدأنا في العام 1978 برعاية فريق، والآن نحتاج إلى النظر في الخطوات التالية وهي مشروع مشترك أو شراكة.
ونوّه بأنه لن يوجد مكان آخر يجمع أفضل سائقي العالم في منافسة مباشرة مثل هذا السباق المثير؛ فالسباق يجمع أبطالًا كبارًا مثل لويس هاميلتون الذي يطمح إلى تسجيل رقم قياسي بتحقيق لقبه الثامن لبطولة العالم وتخطي مايكل شوماخر، وأيضًا الشاب الطموح والمتعطش للانتصارات ماكس فيرشتابين، والذي يسعى إلى بناء مسيرته الاحترافية وتحقيق المزيد من الإنجازات ومنافسة هاميلتون كأفضل سائق في هذه الرياضة، لكن الأمر لا يتعلق بهما فقط، بل إن مستوى الالتزام من جميع السائقين العشرين وفرقهم العشرة مذهل.
يشار إلى أن الفورمولا 1 حدث عالمي يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، وقد حققت المدينة استفادة واسعة جراء ذلك، فعلى سبيل المثال، الموقع الرائع للأرض التي بُنِيَت عليها الحلبة على شاطئ البحر الأحمر، حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بها، لتحفل هذه المنطقة الآن بمنطقة للمارينا، ومنطقة الكورنيش التي تحتضن العديد من المطاعم والمقاهي، وأصبحت متنفسًا للمجتمع السعودي.