"خالد بن سلطان الفيصل": حلبة كورنيش جدة على موعد جديد مع الإثارة

وأشار "الفيصل" إلى أنه تم إعداد كل العدة لتقديم عطلة نهاية أسبوع أخرى لا تُنسى، مؤكدًا أنه إلى جانب الحدث الرئيسي، سنستضيف أيضًا سباقات للدعم من الفورمولا 2، وتحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، وعرض نادي السيارات الخارقة السعودي، وفيما نسعى دائمًا إلى تعزيز تجربة الجمهور في حلبة كورنيش جدة، ستكون مناطق الجمهور هذا العام أكبر وأفضل، وستضم مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية التي تلائم جميع أفراد العائلة، إلى جانب برنامج مميز للحفلات الموسيقية، والتي تستقطب هذا العام نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في العالم مثل كالفين هاريس وترافيس سكوت ودي جي أفروجاك والنجم المصري أحمد سعد.