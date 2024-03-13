حصدن جوائز دولية.. أمير القصيم يبارك نيل 10 طالبات 14 براءة من "الملكية الفكرية"

وبارك الأمير فيصل بن مشعل للطالبات وأسرهن وكلياتهن وكل من أسهم في دعمهن ومساندتهن على هذا الإنجاز الوطني، مؤكداً أن هذا التميز لا يُستغرب من بنات الوطن، ويدل على شغفهن نحو الريادة والنجاح بمتابعة من كليات عنيزة الأهلية، التي تترجم دعم وحرص القيادة في اكتشاف المواهب وصقلها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.