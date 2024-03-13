حصدن جوائز دولية.. أمير القصيم يبارك نيل 10 طالبات 14 براءة من "الملكية الفكرية"

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، 10 طالبات من كلية الهندسة وتقنية المعلومات بكليات عنيزة الأهلية، بمناسبة حصولهن على 14 براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتحقيق 4 من أعضاء هيئة التدريس على نفس البراءة، وحصول الكليات على شهادة التميز في النشر العلمي على مستوى العالم لأحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، يرافقه رئيس مجالس الأمناء بكليات عنيزة الأهلية الدكتور عبدالله الشتيوي.
وبارك الأمير فيصل بن مشعل للطالبات وأسرهن وكلياتهن وكل من أسهم في دعمهن ومساندتهن على هذا الإنجاز الوطني، مؤكداً أن هذا التميز لا يُستغرب من بنات الوطن، ويدل على شغفهن نحو الريادة والنجاح بمتابعة من كليات عنيزة الأهلية، التي تترجم دعم وحرص القيادة في اكتشاف المواهب وصقلها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستمع أمير القصيم إلى شرح موجز من رئيس مجالس الأمناء بكليات عنيزة الأهلية الدكتور عبدالله الشتيوي عما تحقق للطالبات من تميز في الحصول على هذه البراءات، منوهاً بمتابعة أمير المنطقة وحرصه المستمر وتشجيعه الدائم لأبنائه الطلاب والطالبات في منطقة القصيم.