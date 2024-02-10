سم ودم ودسم ومطرية معاشة.. "الحصيني": أول العقارب و"صار الخير قارب"!

وأبان "الحصيني"، أنه بحسب النماذج العددية للطقس متوقع أن توافق دخولها موجة برد أصلها قطبي من يوم الإثنين الثاني من شعبان 1445هـ -إلا أن يصرفها الله-، وحالة ممطرة معاشة، وهي الجوية الممطرة الثامنة لموسم 1445هـ على أجزاءٍ من مناطق الغربية والجنوبية والغربية تمتد -إن شاء الله- إلى أجزاء من الوسطى والشمالية ثم الشرقية ودول الخليج العربي، والله أعلم.