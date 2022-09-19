556 ألف طن.. "الحبوب" تُنهي ترسية مناقصة القمح لعام 2022

وأكّد محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مشيراً إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن من القمح. وأوضح معاليه أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (من نوفمبر 2022 حتى فبراير2023م) بواقع (9) بواخر، موزعة على (3) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (185) ألف طن، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (191) ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (125) ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.