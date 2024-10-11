شخصيات إسلامية إندونيسية: السعودية رسالتها نشر الوسطية والتسامح

وثمّن الأستاذ الدكتور حلمان لطيف أحد رؤساء الجمعية المحمدية جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين في نشر منهج الوسطية والاعتدال في العالم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود مقدرة ومثمرة ومتميزة؛ لأنها تدعو إلى نشر السلام والأمان في مختلف دول العالم، سائلًا الله أن يجزيهما خير الجزاء على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين.