تحديات إدارة حركة المرور الفضائية أحد محاور مناقشات المشاركين في "مؤتمر الحطام الفضائي"

وتناول المشاركون في الحلقة النقاشية "الإبحار في الحدود الجديدة: التطورات في إدارة حركة المرور الفضائية" مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في القطاع الفضائي والتقنيات المرتبطة به، وأكدوا ضرورة إنشاء برامج فضائية حديثة لتحليل التكاليف وإدارة الحطام الفضائي المتزايد، مشيرين إلى تزايد مستوى الوعي بشأن الصواريخ والرحلات الفضائية السياحية، وأهمية دمج البيانات العامة والخاصة في أدوات الملاحة لضمان سلامة إطلاق الصواريخ في المستقبل.