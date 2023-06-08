أطباء "إغاثي الملك سلمان" يكشفون على 740 حالة ضمن "نور السعودية" ببورتسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 740 حالة، إلى جانب توزيع 355 نظارة طبية، فضلاً عن صرف 460 وصفة طبية، وإجراء 16 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.
وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي تنظمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.