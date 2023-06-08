أطباء "إغاثي الملك سلمان" يكشفون على 740 حالة ضمن "نور السعودية" ببورتسودان

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 740 حالة، إلى جانب توزيع 355 نظارة طبية، فضلاً عن صرف 460 وصفة طبية، وإجراء 16 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.