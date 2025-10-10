"الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة": 20 يومًا على نهاية التسجيل.. والغرامات بانتظار المخالفين

أكد برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة أن المتبقي 20 يومًا فقط على نهاية فترة التسجيل النظامية للأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بمدينة الرياض، والتي تنتهي في 30 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن النظام سيبدأ بعد انتهاء المهلة برصد المتخلفين عن التسجيل ومتابعة وثائقهم آليًا تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
وأوضح البرنامج أنه أتم رصد جميع الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للعاصمة وربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، من خلال منظومة رقمية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، مما مكّنه من تحديد مواقع الأراضي والمباني الشاغرة بدقة تجاوزت 85%.
وبيّن البرنامج أن جميع الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي الخاضع للنظام مشمولة بأحكامه، مؤكدًا أن بدء أعمال التطوير أو البناء لا يُعفي من التسجيل إلا بعد إثبات اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية.
وشدد على أن الغرامات ستُطبّق فور انتهاء المهلة على الأراضي غير المسجلة، مبينًا أن عدم التسجيل يُعد مخالفة للنظام، وقد تصل الغرامة إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي، مؤكّدًا أن المالك هو المسؤول الأول نظامًا عن سداد الرسوم أو الغرامات.
ودعا البرنامج الملاك والمطورين إلى المسارعة بإتمام التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج، والاستفادة من الخدمات الرقمية ومركز "إتمام" لتسريع إجراءات التطوير، مشيرًا إلى أن منظومة الرصد الذكي تتابع الالتزام بشكل لحظي، وستُطبق الإجراءات النظامية بحق غير المسجلين بعد نهاية المهلة.
وأشار إلى إمكانية الاطلاع على النطاقات الجغرافية والخرائط التفاعلية ومعرفة الشريحة التي تقع فيها الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الرابط: https://idlelands.momah.gov.sa/ar.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية، بما يسهم في زيادة المعروض السكني ودعم مشاريع الإسكان، وذلك ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والإسكان وبرنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لتطوير المنظومة العقارية وتحسين كفاءتها واستدامتها.