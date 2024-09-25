"الربيعة": السعودية لم تدّخر جهدًا في معالجة أزمات اللاجئين وتتطلع لاستحداث آليات مستدامة

وقال: إنه ترجمة لذلك كانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالامتثال لتلك المبادئ؛ حيث كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي انضمت إلى الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين الذي أطلق بالشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية، بصفتها عضوًا في اللجنة التوجيهية للصندوق الإسلامي العالمي للاجئين الذي تم تأسيسه في سبتمبر 2022م، وقدمت المملكة حينها مساهمة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي لحساب الصندوق الوقفي.