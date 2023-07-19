نادي الشباب يستثمر في تطبيق "مستر مندوب" في جولته الاستثمارية الحالية

وقعت شركة نادي الشباب الاستثمارية اليوم الأربعاء عقد استثماري في تطبيق مستر مندوب بجولته الاستثمارية الحالية.
وقد وقع العقد الاستثماري المؤسس حمود بن سعود الغصن والرئيس التنفيذي لشركة نادي الشباب الاستثمارية عامر الغفيلي بحضور رئيس مجلس ادارة نادي الشباب خالد البلطان وشريك مؤسس تطبيق مستر مندوب وليد بن سعود الغصن.
ويعمل تطبيق مستر مندوب على إغلاق جولته الاستثمارية بعد أن شارفت على الإقفال.
ويُعتبر تطبيق "مستر مندوب" من التطبيقات الرائدة في مجال التوصيل ويعد التطبيق الأول في المملكة كتطبيق (سوبر آب) الذي يقدم أكثر من ست خدمات متنوعة
ويحرص تطبيق مستر مندوب دائمًا على تقديم أسعار تنافسية؛ بهدف تلبية طلبات العميل بسعر مطابق لسعر المتجر بدون أي زيادة على سعر الوجبات.