شملت قطاعاته الـ4.. إنجازات جديدة وأرقام عالمية حققها برنامج "ندلب" في 2022

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس سليمان بن خالد المزروع: "الإنجازات التي شهدتها قطاعات البرنامج ومحورا التركيز، جاءت بصفتها نتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الملهمة للبرنامج الذي أخذ حيزًا واسعًا في رؤية السعودية 2030؛ وإيمانًا منها بحجم الأثر الاقتصادي الذي يحدثه البرنامج الذي تعمل به أكثر من 40 جهة تنفيذية وتتكامل بمبادراتها النوعية لصناعة التغيير وتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة.