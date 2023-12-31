"منتدى تطوير العمل الإنساني" بالقاهرة يشيد بجهود المملكة الإنسانية والخيرية

أشاد المشاركون في فعاليات "منتدى تطوير العمل الإنساني" الذي نظّمه مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي"، في القاهرة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في النهوض بالعمل الخيري ورسالته.
وأُقيم المنتدى لأعضاء المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بمشاركة (20) جمعية ومؤسسة عاملة وأكثر من (50) ممثلاً في مجال العمل الإنساني والخيري. ويهدف إلى تعميق التواصل ورفع كفاءة المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني والأعضاء في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.
حضر حفل التدشين (الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر السابق)، والدكتور مصطفى الشيمي – مدير عام المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.
من جهته، أوضح مدير مكتب الندوة العالمية في القاهرة (د. رضا عبده) أن المنتدى تنظمه الندوة العالمية للعام الثاني على التوالي ويستمر لمدة يومين تتخللهما محاضرات ودورات تدريبية لمجموعة من العلماء وخبراء التدريب والمتخصصين ويؤكد رغبة الندوة في تطوير العمل الخيري ووسائله وحرصها على التكامل بين مؤسساته ومنظماته العاملة لتؤدي رسالتها على الوجه الأمثل، كما عبّر عن شكره وتقديره نيابة عن المنتدى والمشاركين فيه إلى المملكة العربية السعودية التي لا تتوانى في دعم العمل الإنساني والخيري ومساندة الشعوب والمجتمعات في كل مكان في العالم.