"منتدى تطوير العمل الإنساني" بالقاهرة يشيد بجهود المملكة الإنسانية والخيرية

من جهته، أوضح مدير مكتب الندوة العالمية في القاهرة (د. رضا عبده) أن المنتدى تنظمه الندوة العالمية للعام الثاني على التوالي ويستمر لمدة يومين تتخللهما محاضرات ودورات تدريبية لمجموعة من العلماء وخبراء التدريب والمتخصصين ويؤكد رغبة الندوة في تطوير العمل الخيري ووسائله وحرصها على التكامل بين مؤسساته ومنظماته العاملة لتؤدي رسالتها على الوجه الأمثل، كما عبّر عن شكره وتقديره نيابة عن المنتدى والمشاركين فيه إلى المملكة العربية السعودية التي لا تتوانى في دعم العمل الإنساني والخيري ومساندة الشعوب والمجتمعات في كل مكان في العالم.