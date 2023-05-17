شكاوى الأهالي من "طريق ختبة كاوان" تتواصل: تجاهل "النقل" يزيد معاناتنا والطريق قديم

وقال عددٌ من الأهالي لـ "سبق"، هذا الطريق والمعروف في وثائق وزارة النقل بـ "طريق ختبة كاوان" اُفتتح مطلع القرن الهجري الحالي أو نهاية القرن الماضي بتنفيذ شركة إيطالية في حينه، ومنذ ذلك الوقت لم يتلقَ صيانة حقيقية عدا مرة واحدة قبل سنوات عدة زادت الوضع سوءاً، حيث وُضعت طبقة أسفلت جديدة على سابقتها دون كشط، فلم تحل المشكلة، ولم يتحسن الوضع على المدى البعيد، والذي وصل الآن إلى مرحلة متقدمة من السوء، حيث انتشرت الحفريات على هذا الطريق، ما ينعكس على حركة السير ويهدّد بحوادث مميتة، بعكس الطرق التي تتبع بلدية المحافظة التي نجد بها الاهتمام عالياً مع فارق الإمكانات بين "بلدية" المحافظة و"نقل" المنطقة.