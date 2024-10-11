جمعية إعلاميون تدعم المناشط الثقافية والاقتصادية: د. الغربي يشيد بازدهار الثقافة السعودية

نفذت جمعية "إعلاميون" زيارات إعلامية خلال الأسبوعين الماضيين إلى معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وذلك ضمن أنشطتها الإعلامية والمجتمعية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعود الغربي، رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، أن المملكة تعيش نهضة ثقافية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الثقافة أصبحت أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمعات، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة.
وأضاف الدكتور الغربي أن فصل وزارة الثقافة كجهة مستقلة، وإنشاء الهيئات المعنية بتغطية كافة جوانب الثقافة، يأتي كجزء من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. وأشار إلى أن المعارض الثقافية، مثل معرض الرياض الدولي للكتاب، تلعب دورًا حيويًا في رفع وعي المجتمع، حيث شهد المعرض مبيعات مليونية وحضورًا جماهيريًا تجاوز مليوني زائر في 2023.
كما أوضح الغربي أن هويتنا الوطنية تتجلى في مختلف جوانب الحياة اليومية، من الطعام إلى الملبس والعادات والتقاليد، مؤكدًا أن الثقافة أصبحت جزءًا أساسيًا من جودة الحياة في المملكة، مع إطلاق العديد من المشاريع الثقافية الضخمة مثل مشروع القدية ودار الأوبرا السعودية.
وأشاد الدكتور الغربي بمعرض الصقور والصيد السعودي، الذي يُعتبر جزءًا من التراث السعودي وقطاعًا اقتصاديًا حيويًا مرتبطًا بثقافة الرحلات والصناعات المساندة. وأكد أن رؤية المملكة تدعم صناعة الثقافة كرافد اقتصادي، مشيرًا إلى جهود وزارة الثقافة في تعزيز مساهمة القطاع الثقافي في الناتج المحلي بحلول 2030.
وفي ختام حديثه، أشار الغربي إلى أن القطاعات الثقافية والإبداعية حول العالم تولد إيرادات هائلة وتوفر ملايين الوظائف، وهو ما تسعى المملكة لتحقيقه من خلال تمكين الثقافة كعامل أساسي للنمو الاقتصادي والمجتمعي.