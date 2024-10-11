جمعية إعلاميون تدعم المناشط الثقافية والاقتصادية: د. الغربي يشيد بازدهار الثقافة السعودية

كما أوضح الغربي أن هويتنا الوطنية تتجلى في مختلف جوانب الحياة اليومية، من الطعام إلى الملبس والعادات والتقاليد، مؤكدًا أن الثقافة أصبحت جزءًا أساسيًا من جودة الحياة في المملكة، مع إطلاق العديد من المشاريع الثقافية الضخمة مثل مشروع القدية ودار الأوبرا السعودية.