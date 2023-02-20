"السند" لمنسوبي الأمر بالمعروف بالشمالية: جذور المملكة راسخة في الأرض

وأكد أن "هذه الدولة نَاصَرَتْ كلمة التوحيد ونَصَرَتْها فأعزها الله؛ لأن الله هيأ لها أسباب التمكين والعز، ومن ذلك أن هذه الدولة أنشأت هذا الكيان المبارك، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقيام بهذه المهمة العظيمة، مهمة إقامة التوحيد من خلال الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والنهي عما يضادها، من الشرك والبدع والمناهج المتطرفة، كالخوارج وما يتفرع عنهم من أحزاب وجماعات".