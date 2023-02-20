"السند" لمنسوبي الأمر بالمعروف بالشمالية: جذور المملكة راسخة في الأرض

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن جذور هذه الدولة المباركة، المملكة العربية السعودية راسخة في الأرض، وهذا من أهم خصائصها .
وقال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف، خلال لقائه منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية: قامت المملكة على أصل ثابت، وهو توحيد الله عز وجل، وهذه الشجرة الطيبة المباركة أصلها ثابت؛ لأن أصلها الكتاب والسنة.
وتابع الدكتور "السند": "قامت بلادنا على أعظم دعوة وهي دعوة التوحيد، وهي دعوة الرسل والأنبياء، كما قال سبحانه ﴿وَلَقَد بَعَثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ﴾".
وأكد أن "هذه الدولة نَاصَرَتْ كلمة التوحيد ونَصَرَتْها فأعزها الله؛ لأن الله هيأ لها أسباب التمكين والعز، ومن ذلك أن هذه الدولة أنشأت هذا الكيان المبارك، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقيام بهذه المهمة العظيمة، مهمة إقامة التوحيد من خلال الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والنهي عما يضادها، من الشرك والبدع والمناهج المتطرفة، كالخوارج وما يتفرع عنهم من أحزاب وجماعات".
وأشار الدكتور "السند" إلى أن النظام الأساس للحكم نص في المادة الثالثة والعشرين على "أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله".
ونوه إلى الدعم الذي تحظى به الرئاسة العامة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
كما ثمن لأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، اهتمامهما ودعمهما لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة.