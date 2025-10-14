رصد 5 بقع شمسية عملاقة في سماء الحدود الشمالية يكشف نشاطًا مغناطيسيًا مرتفعًا للشمس

رُصدت اليوم خمس بقع شمسية عملاقة في سماء منطقة الحدود الشمالية، ظهرت بوضوح للعين المجرّدة قبيل غروب الشمس على هيئة نُقط سوداء ضخمة، في مشهد فلكي لافت جذب أنظار المهتمين بالفضاء والفلك.
وأوضحت الرصدات أن البقع التي ظهرت تحمل الأرقام (4246)، (4248)، (4250)، (4252)، و(4253)، ويمكن متابعتها عبر وسائل الرصد الآمنة والمزوّدة بفلاتر خاصة.
وأشار عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة إلى أن هذه البقع تُعد مؤشرات على نشاط مغناطيسي مرتفع في طبقات الشمس الخارجية، وغالبًا ما ترافقها انبعاثات شمسية أو توهجات قد تؤثر في المجال المغناطيسي للأرض.
وبيّن خليفة أن تزايد هذه البقع يتزامن مع اقتراب الشمس من ذروة دورتها المغناطيسية، موضحًا أن متابعة مثل هذه الظواهر تتيح فرصًا علمية لهواة الفلك والباحثين لدراسة تأثيرات الشمس على الأرض، خصوصًا في مجالات الاتصالات والأقمار الاصطناعية.
وأكد على أهمية استخدام أدوات الرصد الآمنة عند متابعة هذه الظواهر، بما يسهم في تعزيز الثقافة الفلكية ونشر الوعي العلمي في المجتمع.