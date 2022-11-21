نجران.. إزالة 57 ألف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات

أطلقت أمانة منطقة نجران حملة نظافة موسعة تستمر لمدة أسبوعين لرفع أنقاض ومخلفات البناء في حي الشرفة، ضمن حملاتها لمعالجة مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر، أنه تمّ إزالة 57000م3 من الأنقاض ومخلفات البناء ونواتج الهدم والترميم واللوحات والملصقات الدعائية المخالفة، وإزالة مظلات مواقف السيارات المخالفة، وإزالة السيارات التالفة والمهملة.
وأكّد أن الأمانة تسعى من خلال هذه الحملة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والقضاء على ظاهرة الردم العشوائي لأنقاض البناء.