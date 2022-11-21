نجران.. إزالة 57 ألف متر مكعب من الأنقاض والمخلفات

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد آل عامر، أنه تمّ إزالة 57000م3 من الأنقاض ومخلفات البناء ونواتج الهدم والترميم واللوحات والملصقات الدعائية المخالفة، وإزالة مظلات مواقف السيارات المخالفة، وإزالة السيارات التالفة والمهملة.