شاهد.. مدير "الثقافية" لـ"سبق": نسعى لصنع نموذج مختلف تمامًا لكل القنوات الثقافية ينطلق من رؤية جديدة
كشف مدير القناة "الثقافية"، الإعلامي مالك الروقي، أن القناة مخلوق جديد لا سابق له، مؤكدًا لـ"سبق" السعي لصنع نموذج مختلف تمامًا لكل القنوات الثقافية ينطلق من رؤية جديدة لعالم الثقافة.
وقال "الروقي" على هامش حفل تدشين القناة في قصر الثقافة في حي السفارات بالرياض، أمس، المقرر إطلاقها ضمن باقة قنوات "mbc"، ورقميًّا عبر منصة "شاهد"، السبت المقبل 23 سبتمبر، تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي 93: "لدينا حزمة برامج مختلفة، لافتًا إلى أن برنامج "المحاورة" الشعري سيكون حديث الناس؛ كونه يُقدم شعر المحاورة والقلطة بشكل وأسلوب مختلف، يُقدّم لغير الناطقين بالمحاورة، لمن لا يعرف تفاصيلها وألغازها.
وأشار مدير الثقافية إلى إطلاق مسابقة "المعلقة" التي سيجتمع فيها شعراء على مستوى العالم العربي.
وتابع: "لدينا برامج طبخ وأزياء ومسرحيات عالمية ستترجم لأول مرة كتلفزيون عربي يقدم مثل هذه المسرحيات؛ مثل "هاملت، وروميو وجولييت، وغيرها".
وأشار إلى أن القناة تسعى لبناء مكتبة ضخمة من الأرشيف السعودي النوعي والثقافي من خلال إخراج لقاءات نادرة لمثقفين سعوديين، وقال: "نحن في هذه القناة باختصار نريد أن نُحوّل المثقف إلى أصول ثقافية نستطيع استثمارها؛ لأن الإنسان المثقف هو عصب هذه القناة".
وكشف مدير الثقافية لـ"سبق" عن تفاصيل شعار القناة بقوله: "هذا الشعار هو دمج ما بين حرف الثاء "ثقافية"، وكذلك الهوية السعودية، هذه الهوية النجدية التي يعرفها الكل، فننطلق من هذا الشعار من خلال الروح العربية وروح الثقافة وروح هويتنا والعمارة".
وأضاف: أن "هذا الشعار سيكون شفافًا ويعكس كلَّ ما خلفه من ثقافة، هذا الشعار عندما يكون في جازان فهو يعطينا البيئة الجازانية، وعندما يكون في مكة يعطينا البيئة في مكة المكرمة، وعندما يكون هذا الشعار في الرياض أو الدرعية فهو يعطينا هذه الهوية وهذه الروح؛ فمن هذا المنطلق نطلق هذا الشعور بهويته الخاصة".
وكان حفل تدشين القناة الثقافية الذي أقيم أمس في قصر الثقافة بحي السفارات بالرياض، قد كشف عن المحتوى الغني والمتنوع في مزيج إبداعي من البرامج والأعمال والعروض الثقافية، التي تهتم بمختلف الفروع والأصناف الثقافية، والتي ستُقدم بأسلوب عصري وطابع ثقافي مميز ملائم لجميع الأجيال.
وتضمن حفلُ تدشين قناة "الثقافية" كلمةً ألقاها الإعلامي المتميز "مالك الروقي" مدير القناة الثقافية، والتي أشار من خلالها إلى أن القناة الثقافية ستنطلق من المملكة بهامتها لكافة الناطقين بلغة الضاد، لتهتم بمختلف الفروع والأصناف الثقافية؛ حيث سيقدمون قناة تلفزيونية تنشر المتعة بشكل غير مسبوق.
وحظي حفل تدشين القناة بحضور نخبة من المثقفين والمثقفات في كافة المجالات الثقافية، والذين أشادوا بمحتوى القناة بما تحتضنه من أعمال وبرامج نوعية ومتميزة؛ لتمثل مشروعًا ثقافيًّا طموحًا سيلقي الضوءَ على شمولية محتوى الثقافة السعودية وثرائها الذي يتناغم مع منجزات الوطن من كافة الجوانب، والتي ستسهم أيضًا في إبراز عطاءات المثقفين والمثقفات، وستلقي الضوء على الكفاءات السعودية المتنوعة في كافة المجالات.
وتطلق وزارةُ الثقافة، اعتبارًا من السبت المقبل 23 سبتمبر 2023، قناتَها "الثقافية" ضمن باقة قنوات mbc، ورقميًّا عبر منصة "شاهد"، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي؛ حيث ستبثّ برامجها على مدار الساعة، مستهدفة شرائح واسعة من الجمهور السعودي والعربي، إلى جانب النخبة المثقفة.
وتضمّ "الثقافية" في دورتها البرامجية محتوى غنيًّا ومتنوعًا في مزيجٍ إبداعي من البرامج والأعمال والعروض الثقافية، تُقدَّم بأسلوب عصري وطابع ثقافي مميز ملائم لجميع الأجيال، ويعكس نظرة الشباب السعودي وفخرهم بعراقة تراثهم وتاريخهم الحضاري والثقافي.
يذكر أن القناة الثقافية جاءت ثمرة لاتفاقية بين وزارة الثقافة ومجموعة "إم بي سي"، وقّعها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، مع رئيس مجلس إدارة "مجموعة إم بي سي" وليد بن إبراهيم آل إبراهيم؛ لتدشين وتشغيل قناة تلفزيونية ثقافية تحتفي بالثقافة السعودية وتُرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزَ الثقل الثقافي إقليميًّا، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.