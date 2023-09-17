شاهد.. مدير "الثقافية" لـ"سبق": نسعى لصنع نموذج مختلف تمامًا لكل القنوات الثقافية ينطلق من رؤية جديدة

وأضاف: أن "هذا الشعار سيكون شفافًا ويعكس كلَّ ما خلفه من ثقافة، هذا الشعار عندما يكون في جازان فهو يعطينا البيئة الجازانية، وعندما يكون في مكة يعطينا البيئة في مكة المكرمة، وعندما يكون هذا الشعار في الرياض أو الدرعية فهو يعطينا هذه الهوية وهذه الروح؛ فمن هذا المنطلق نطلق هذا الشعور بهويته الخاصة".