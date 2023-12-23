"رئيس تحرير الرياض": لا بد من حل القضية الفلسطينية.. فليس من المنطق أن تتوقف حرب لتبدأ أخرى

ويعلق "وفا": "هي خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أن المجلس لم يتوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار؛ وبالتالي الأعمال العدائية التي ما زالت مستمرة وبوتيرة مكثفة من قِبَل الجيش الإسرائيلي، والتي خلّفت عشرين ألف قتيل في أحد عشر أسبوعًا فقط؛ هذا عدا الدمار الشامل الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة أنواع الأسلحة كافة وبعضها محرم دوليًّا.. إدخال المساعدات الإنسانية بكمية أكبر وبوتيرة أسرع؛ سيخفف من معاناة الأهالي؛ ولكن هذا ليس كل شيء، فنحن في بداية فصل الشتاء وهذا يعني أن الغزيين الذين فقدوا منازلهم أصبحوا ينامون في العراء؛ مما يعرضهم للأمراض والأوبئة التي بدأت في الانتشار؛ مما يعني كارثة إنسانية تلوح في الأفق؛ الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا لتفادي وقوعها، مع المثابرة على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعمل على تفعيل المسار السياسي".