"رئيس تحرير الرياض": لا بد من حل القضية الفلسطينية.. فليس من المنطق أن تتوقف حرب لتبدأ أخرى

مع صدور قرار مجلس الأمن يوم أمس، يطالب الكاتب والمحلل السياسي هاني وفا، رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، بضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعمل على تفعيل المسار السياسي؛ مؤكدًا أنه ليس من المنطق أن تتوقف حرب لتبدأ أخرى دون نهاية واضحة للقضية الفلسطينية، ومطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته الكبرى في إيقاف نزيف الدم.
وفي مقاله "حلول مؤقتة" بافتتاحية صحيفة "الرياض"، يقول "وفا": "جاء قرار مجلس الأمن يوم أمس كبصيص أمل من أجل التخفيف على أهالي غزة المنكوبين الذين تقطعت بهم السبل وأصبح الكثير منهم دون مأوى؛ حيث وافق المجلس على "مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
ويعلق "وفا": "هي خطوة في الاتجاه الصحيح رغم أن المجلس لم يتوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار؛ وبالتالي الأعمال العدائية التي ما زالت مستمرة وبوتيرة مكثفة من قِبَل الجيش الإسرائيلي، والتي خلّفت عشرين ألف قتيل في أحد عشر أسبوعًا فقط؛ هذا عدا الدمار الشامل الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة أنواع الأسلحة كافة وبعضها محرم دوليًّا.. إدخال المساعدات الإنسانية بكمية أكبر وبوتيرة أسرع؛ سيخفف من معاناة الأهالي؛ ولكن هذا ليس كل شيء، فنحن في بداية فصل الشتاء وهذا يعني أن الغزيين الذين فقدوا منازلهم أصبحوا ينامون في العراء؛ مما يعرضهم للأمراض والأوبئة التي بدأت في الانتشار؛ مما يعني كارثة إنسانية تلوح في الأفق؛ الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا لتفادي وقوعها، مع المثابرة على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعمل على تفعيل المسار السياسي".
ويُنهي "وفا" مؤكدًا أنه "ليس من المنطق أن تتوقف حرب لتبدأ أخرى دون نهاية واضحة للقضية الفلسطينية ككل وليس الوضع في غزة فقط، هذا الأمر يحتاج إلى توافق ورغبة قوية من المجتمع الدولي الذي تقع على عاتقه مسؤولية كبرى في إيقاف نزيف الدم الذي لم ينقطع وذهب نتيجته عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء قتلى لأمر لا ناقة لهم فيه ولا جمل؛ فهم ضحايا بكل ما للكلمة من معنى، وإسرائيل لا تفرّق بين المدني والمسلح، هي تعرف كيف تستخدم آلتها العسكرية لتحقق أهدافها حتى وإن تعدت كل منطق".