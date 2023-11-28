أمير الرياض: فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030.. تأكيد لريادتها وتبوئها مكانتها المستحقة

وقال "إن معرض إكسبو الرياض 2030 الذي يحمل عنوانًا ملهمًا (حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل), يعد دعوة للعالم لتخيل مستقبل أفضل، ومعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها اليوم لتشكيل مستقبل مزدهرٍ ومستدام، حيث إنه سيشارك في إكسبو الرياض 2030 عدد من الدول والمنظمات الدولية جنبًا إلى جنب مع الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات ورجال الأعمال والفنانين والمبتكرين".