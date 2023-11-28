أمير الرياض: فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030.. تأكيد لريادتها وتبوئها مكانتها المستحقة

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.
وأكد، في تصريح بهذه المناسبة، أن فوز المملكة بالاستضافة تحقق برؤية طموحة وخطط بنيت على دراسات مستفيضة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام شخصي من سمو ولي عهده الأمين بهذا الموضوع, لتحقيق الريادة وتبوء المملكة مكانتها المعهودة، وهو امتداد لنجاحات المملكة وريادتها في سائر المجالات.
وقال "إن معرض إكسبو الرياض 2030 الذي يحمل عنوانًا ملهمًا (حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل), يعد دعوة للعالم لتخيل مستقبل أفضل، ومعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها اليوم لتشكيل مستقبل مزدهرٍ ومستدام، حيث إنه سيشارك في إكسبو الرياض 2030 عدد من الدول والمنظمات الدولية جنبًا إلى جنب مع الشركات والمنظمات غير الحكومية والجامعات ورجال الأعمال والفنانين والمبتكرين".
وأشار إلى أن المعرض سيحوي بيئة ثقافية سيتم ربطها بالعلوم والتقنية، ليكون بإمكان الزوار تجربة أفكار متنوعة للمستقبل وعيش أساليب مبتكرة لتحقيق غدٍ أفضل.
وشدد الأمير فيصل بن بندر على أن مبادرات المملكة في مجالات التقنية والاستدامة تضع الرياض في موقع ريادي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، مؤكدًا أن المملكة قطعت شوطًا طويلاً نحو مستقبل مستدام من خلال رؤيتها 2030 والمبادرات المندرجة تحتها التي تدل على التزام المملكة الدولي.
ولفت النظر إلى أن المملكة بفوزها باستضافة معرض إكسبو الرياض 2030 , تضمن للعالم أجمع أن يحصلوا على تجربة فريدة تعكس براعة المملكة في التخطيط وجودة التنظيم وعمق التركيز على اختيار الموضوعات ذات الأثر المستدام على البشرية وتحقيق جودة الحياة.