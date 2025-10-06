جامعة الأمير سلطان تنظم الملتقى الدولي الخامس للأبحاث التربوية

وشارك في الملتقى عدد من المتحدثين الرئيسين والخبراء الذين قدّموا رؤى نوعية حول مستقبل التعليم، ودور البحث العلمي في بناء قادة التغيير، والتعليم القائم على البيانات والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم، وتعزيز تنافسيته عالميًّا، ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود جامعة الأمير سلطان المتواصلة لترسيخ دورها في تطوير التعليم وبناء المعرفة، من خلال مبادرات بحثية ومؤتمرات علمية تفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين، وتؤكد ريادتها في دعم الابتكار والإبداع الأكاديمي.