أمير الشرقية يدشّن غدًا الاثنين المرحلة الأولى من "المدينة العالمية" بالدمام
يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، غدًا الاثنين المرحلة الأولى من المشروع الاستثماري «المدينة العالمية» بالدمام، بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية ومستثمر أجنبي من مملكة تايلند الصديقة، بوصفه مشروعًا سياحيًا وترفيهيًا مميزًا يُضاف إلى منظومة المشاريع الاستثمارية النوعية التي تشهدها المنطقة. ويعكس المشروع توجهات التنمية الحضرية والاستثمارية المتسارعة، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 لدعم عناصر جودة الحياة.
ويُعد المشروع نموذجًا للاستثمار الأجنبي في قطاع الترفيه والسياحة والثقافة والأنشطة البحرية، إذ يستند إلى فكرة تقديم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الترفيه والتعريف بثقافات متعددة في موقع واحد، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تعزيز التبادل الثقافي، وخلق وجهات ترفيهية ذات طابع عالمي داخل مدن المملكة.
وتتمحور فكرة مشروع المدينة العالمية حول استحضار أجواء دول مختلفة من خلال أجنحة ومناطق تحاكي ملامحها الثقافية والتراثية، بما يشمل الفنون والعمارة والمأكولات والعروض الترفيهية والأسواق، في تجربة تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتلبي تطلعات العائلات والزوار الباحثين عن الترفيه والمعرفة في آن واحد.
ويقع المشروع في نطاق حضري حيوي في مدينة الدمام، على مساحة إجمالية تتجاوز 650 ألف متر مربع، فيما تمتد المرحلة الأولى التي يتم تدشينها على مساحة تقارب 250 ألف متر مربع، وتضم أجنحة تمثل 16 دولة من ثقافات متعددة، بما يسهم في دعم النشاط السياحي والاقتصادي في محيطه.
ويُنتظر أن يشكّل المشروع إضافة نوعية للفعاليات والأنشطة الترفيهية في المنطقة الشرقية، من خلال ما يقدمه من مساحات مفتوحة، ومرافق ترفيهية، ومناطق مخصصة للفعاليات والمهرجانات الموسمية، بما يعزز حضور المنطقة على خارطة السياحة الداخلية، ويدعم مستهدفات جودة الحياة.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود تطوير منظومة الاستثمار في المنطقة الشرقية، عبر استقطاب مشاريع نوعية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ دور المدن السعودية كمراكز جذب سياحي وترفيهي متكامل، ويسهم في توفير فرص وظيفية لأبناء الوطن.
ويعكس تدشين المدينة العالمية بالدمام مرحلة جديدة من الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة الشرقية، ويؤكد توجهها نحو مشاريع مبتكرة تعزز من تنوعها الاقتصادي، وتدعم مكانتها كإحدى الوجهات الواعدة في مجالات السياحة والترفيه والاستثمار.