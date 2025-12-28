أمير الشرقية يدشّن غدًا الاثنين المرحلة الأولى من "المدينة العالمية" بالدمام

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، غدًا الاثنين المرحلة الأولى من المشروع الاستثماري «المدينة العالمية» بالدمام، بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية ومستثمر أجنبي من مملكة تايلند الصديقة، بوصفه مشروعًا سياحيًا وترفيهيًا مميزًا يُضاف إلى منظومة المشاريع الاستثمارية النوعية التي تشهدها المنطقة. ويعكس المشروع توجهات التنمية الحضرية والاستثمارية المتسارعة، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 لدعم عناصر جودة الحياة.