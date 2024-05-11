"الأخضر" يكسو النماص عقب هطول الأمطار الغزيرة

كما سجلت القريات في الجوف (8.8) ملم، وتسجيل التجارب بعنيزة في القصيم (5.6) ملم، وعنيزة ( ملم .2) ملم، والأبرق بالبدائع (4.0) ملم، ودخنة بالرس (1.4) ملم، بينما سجّلت منطقة نجران (1.4) ملم في بئر عسكر بنجران، و(0.5) ملم في نجران.