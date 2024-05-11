"الأخضر" يكسو النماص عقب هطول الأمطار الغزيرة

تزينت محافظة النماص اليوم باللون الأخضر، عندما ارتسمت مشاهد طبيعية خلابة على إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت.
يشار إلى أن 23 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي رصدت، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الجمعة 10 مايو، وحتى التاسعة صباح السبت 11 أبريل2024؛ هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، القصيم، عسير، جازان، نجران، والجوف).
وسجلت منطقة مكة المكرمة (18.6) ملم في العفيرية برنية، فيما سجّلت عسير (12.0) ملم في القاعدة الجوية بخميس مشيط، و(9.0) ملم في الشعف بأبها، و(8.3) ملم في مطار أبها، و(8.0) ملم في الواديين بأحد رفيدة.
كما سجلت القريات في الجوف (8.8) ملم، وتسجيل التجارب بعنيزة في القصيم (5.6) ملم، وعنيزة ( ملم .2) ملم، والأبرق بالبدائع (4.0) ملم، ودخنة بالرس (1.4) ملم، بينما سجّلت منطقة نجران (1.4) ملم في بئر عسكر بنجران، و(0.5) ملم في نجران.