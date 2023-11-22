رئيس "الأمر بالمعروف" يلتقي منسوبي فرع مكة ويحثّهم على استشعار أدوارهم

وأكّد أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقف شاهدةً لما تقوم به هذه الدولة من نصرة التوحيد ومحاربة البدع والشرك، ونحن في أشرف بقاع الأرض التي يَفِدُ إليها ملايين المسلمين، فلا تجد من مظاهر البدع والخرافات شيئاً، وذلك بفضل الله تعالى، ثم بفضل جهود ولاة الأمر في تسخير الوسائل والأجهزة؛ كجهاز الرئاسة العامة، التي تسعى لتوجيه الناس بالتي هي أحسن.