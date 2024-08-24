مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يحصل مجددًا على شهادة الاعتماد الدولية JCI

وعبّر أ.العييد عن سعادته بهذا التتويج؛ كونه واحدًا من أعلى الاعتمادات العالمية المختصة بجودة منشآت الرعاية الصحية، ويتم منحه للمستشفيات وفق معايير وأسس تتسم بالدقة والصرامة، وتهدف إلى توفير أفضل سبل العناية بالمراجعين، مع تقديم الحلول الطبية والإدارية المبتكرة التي توفر الوقت والجهد لهم؛ مشيرًا إلى أن اللجنة تتبع إجراءات بالغة الدقة في المتابعة والتقييم قبل منح الشهادة، كما أنها تعتمد على قياس مستوى رضا المراجعين عن الخدمات المقدمة، من حيث جودتها ومدى وجودها على مدار الساعة، ومراعاة حقوق المراجعين، إضافة إلى مدى توفر الإجراءات اللازمة لضمان سرعة وجودة الخدمة وتقديمها بشكل يتماشى مع تحقيق الأهداف الدولية للسلامة، وكذلك التحقق من توافر برامج تأهيل وتدريب للكوادر الطبية والفنية بشكل دوري، لتطوير الأداء مع تقييم مستوى التطور التقني، وما تم تأمينه من أجهزة طبية مواكبة لأحدث التكنولوجيات الطبية.