مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يحصل مجددًا على شهادة الاعتماد الدولية JCI

واصلت مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حصد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية؛ حيث نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي مجددًا، في نيْل ثقة اللجنة والتتويج باعتماد JCI؛ وذلك بعد حصول مستشفى الريان مؤخرًا على ذات الاعتماد، الذي يهتم بتحسين جودة وأمان وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين.
واعتبر أ.عبدالرحمن العييد المدير العام للمستشفى، الاعتمادَ إنجازًا كبيرًا يعكس المستوى المهني المتميز والالتزام الصارم بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات الطبية بمختلف تخصصاته وأقسامه، والتأكيد على تمتع المستشفى بمستويات عالية من الجودة التي أسهمت في رفع مستويات الأمان والسلامة في الرعاية الصحية.
وعبّر أ.العييد عن سعادته بهذا التتويج؛ كونه واحدًا من أعلى الاعتمادات العالمية المختصة بجودة منشآت الرعاية الصحية، ويتم منحه للمستشفيات وفق معايير وأسس تتسم بالدقة والصرامة، وتهدف إلى توفير أفضل سبل العناية بالمراجعين، مع تقديم الحلول الطبية والإدارية المبتكرة التي توفر الوقت والجهد لهم؛ مشيرًا إلى أن اللجنة تتبع إجراءات بالغة الدقة في المتابعة والتقييم قبل منح الشهادة، كما أنها تعتمد على قياس مستوى رضا المراجعين عن الخدمات المقدمة، من حيث جودتها ومدى وجودها على مدار الساعة، ومراعاة حقوق المراجعين، إضافة إلى مدى توفر الإجراءات اللازمة لضمان سرعة وجودة الخدمة وتقديمها بشكل يتماشى مع تحقيق الأهداف الدولية للسلامة، وكذلك التحقق من توافر برامج تأهيل وتدريب للكوادر الطبية والفنية بشكل دوري، لتطوير الأداء مع تقييم مستوى التطور التقني، وما تم تأمينه من أجهزة طبية مواكبة لأحدث التكنولوجيات الطبية.
وأضاف أ.العييد أن هذا النجاح بالتأكيد تتويجٌ للجهود المستمرة التي يبذلها مجلس الإدارة، لتحسين تجربة المراجعين، وتقديم رعاية طبية مبتكرة ترتقي بحياة الأفراد من خلال منشآت طبية متطورة، كما أنه تقدير للعمل الدؤوب الذي يقوم به منسوبو المستشفى من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، والتطوير المستمر للخدمات المقدمة، وختم حديثه بالتشديد على أن هذا التتويج سيمثل دافعًا معنويًّا كبيرًا لتسريع وتيرة العمل لمواكبة التطور المتسارع في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، حقق الكثير من الإنجازات وحصد نظير تميزه العديد من الجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والعالمية، ومن أهمها شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، بالإضافة إلى جائزة التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية منArab Health، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتمادات HIMSS STAGE 7، وSRC، وAACN، وCAP، وغيرها من النجاحات التي تؤكد تميز المستشفى.