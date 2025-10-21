أمازون تتعاون مع أسواق العثيم لإطلاق خدمة تسوق البقالة على موقع وتطبيق امازن في السعودية

أعلنت كل من أمازون وأسواق العثيم اليوم عن تعاون جديد يتيح لعملاء Amazon.sa في المناطق المؤهلة إمكانية شراء آلاف المنتجات الغذائية ومنتجات الاستهلاك اليومي من أسواق العثيم، في خطوة تمثل توسعاً كبيراً في خدمات أمازون لتوصيل المواد الغذائية في المملكة. وتتوفر الخدمة في مرحلتها الأولى في مدينتي الرياض وجدة، حيث تتيح للعملاء آلاف المنتجات الجديدة من المواد الغذائية والسلع المنزلية الأساسية، بالإضافة إلى التشكيلة الواسعة المتوفرة مسبقاً عبر Amazon.sa.