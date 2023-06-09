بحضور أكثر من 100 راعٍ ومشارك.. "ملتقى الطب التجميلي 6" يختتم أعماله

اختتم ملتقى الطب التجميلي، في نسخته السادسة، أعماله، التي استمرت على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 100 راعٍ ومشاركٍ من أشهر المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات التجميلية.
وتمكّن الملتقى هذا العام من تحقيق نجاحٍ كبيرٍ، حيث تجاوز عدد زوّاره 40 ألف زائر، تجوّلوا داخل مساحة تقارب 80 ألف متر مربع.
ويعدّ الملتقى المنصة الأولى للقطاع التي تجمع الجمهور والزوّار مع أمهر الأطباء والاستشاريين، حيث تتيح لهم فرصة الاطلاع على أحدث مستجدات القطاع.
وأصبح الملتقى، خلال السنوات الماضية، منصة تثقيفية تقوم بنشر الوعي بين مختلف شرائح الجمهور.
وعكست فعاليات الملتقى حجم القطاع وما يشهده من تنوّعٍ وثراء.
وسلط الملتقى الضوء على مكانة القطاع، وما يتسم به من نموٍ وتوسعٍ في مختلف التخصّصات، حيث يعد هذا القطاع واحداً من أكبر القطاعات الطبية وأسرعها نمواً وانتشاراً.