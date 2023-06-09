بحضور أكثر من 100 راعٍ ومشارك.. "ملتقى الطب التجميلي 6" يختتم أعماله

وسلط الملتقى الضوء على مكانة القطاع، وما يتسم به من نموٍ وتوسعٍ في مختلف التخصّصات، حيث يعد هذا القطاع واحداً من أكبر القطاعات الطبية وأسرعها نمواً وانتشاراً.