العناية بشؤون الحرمين تدعو الطائفين إلى تجنب التكدس والتدافع والالتزام بآداب المسجد الحرام

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الطائفين حول الكعبة المشرفة إلى التضرع إلى الله بالهدوء دون رفع للصوت، واحترام قدسية الكعبة ومكانتها، والالتزام بآداب المسجد الحرام، مع تجنب أي سلوك غير لائق، والحرص على النظام والترتيب خلال الطواف حول الكعبة، وتجنب التكدس والتدافع، مع الحفاظ على السلام والهدوء أثناء الطواف.