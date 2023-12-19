محامية: دفع الإيجار سيصبح مثل سداد فاتورة الجوال والكهرباء.. والعقوبة تنتظر المخالفين

أشادت المحامية أسماء الزهراني بالقرار الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للعقار على لسان متحدثها حول دفع الإيجار من داخل المنصة الرسمية فقط ابتداءً من يناير المقبل، مؤكدةً أنه يحدّ من عمليات النصب والاحتيال عبر الوسطاء العقاريين غير المعتمدين، فضلاً عن ضمان سلامة التعاملات وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر.