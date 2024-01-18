النائب العام يلتقي عدداً من المحامين والمراجعين خلال تفقده "نيابات جازان"

تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، النيابة العامة بمنطقة جازان ونيابات محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبوعريش، حيث التقى بأعضاء ومنسوبي النيابة العامة ونوه بالدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - للجهات القضائية وتمكينها من ممارسة أعمالها بكل استقلال والعمل على تطويرها بشكل مستمر وتطوير البيئة التشريعية في المملكة لتحقيق العدالة النظامية وفق أفضل الممارسات بهذا الشأن.