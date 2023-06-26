مدير الأمن العام: لن نترك المجال للمهربين أو المروجين ليستهدفوا شبابنا أو يعبثوا بالأمن

أكد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسام، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق الـ (26) من شهر يونيو من كل عام، أن العالم يعيش اليوم في عصر يشهد تغيرات متسارعة في جميع مناحي الحياة، تمخضت عنها أساليب متنوعة ومبتكرة في مختلف أنواع الجرائم، وعلى وجه الخصوص الجرائم العابرة للحدود، ويأتي في مقدمتها جرائم تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أهم مقومات الأوطان بالهدم والإفساد.. فقد أصبحت آفة المخدرات في مقدمة التحديات المؤثرة سلبًا في المجتمعات، وهي السبب الرئيسي في كثير من الجرائم الجنائية والمالية وقضايا الانحرافات الفكرية؛ ويتوجب على الأجهزة الأمنية والشرطة في العالم تطوير أدواتها وأساليبها للتصدي بكفاءة وفاعلية لهذا النوع من الجرائم، وأن تعتمد وسائل التقنية الحديثة، وتوظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من قواعد البيانات المختلفة في أعمال الرصد والمتابعة والقبض، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للجهات العدلية لتطبيق النظام بحقهم حماية للمجتمعات، وصونًا لأمنها.