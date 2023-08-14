الجميح وشل تجدد شراكتها مع الوعلان للتجارة لتزويد مراكز خدمتها بزيوت شل "نحو شراكة استراتيجية مستمرة"

كما أعرب الأستاذ عبدالعزيز الوعلان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان للتجارة، عن سعادته بتجديد هذه الشراكة الواعدة مع شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم، وقال: اعتادت شركة الوعلان منذ تأسيسها على إقامة شراكات مثمرة طويلة الأمد، ومن هذا المنطلق تتيح لنا شراكتنا الاستراتيجية مع زيوت شل تحقيق رؤيتنا بتوفير أفضل تجربة للعملاء عبر الاهتمام بسياراتنا، حيث نخدم أكثر من 350 ألف عميل في السنة في مراكز خدمة الصيانة, والتي تشكل نقطة ارتكاز مهمة في ازدهارنا والارتقاء بأعمالنا.