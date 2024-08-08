السفارة باليابان: نتابع آثار الزلزال ونناشد المواطنين التقيد بتعليمات السلطات

أكدت سفارة المملكة لدى اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب سواحل منطقة ميازاكي جنوب غرب اليابان اليوم.
وقالت السفارة إنها تُهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على هاتف شؤون السعوديين رقم: 09055833862.
وأعربت عن تمنياتها بالسلامة للجميع.
وكان زلزال ثانٍ قد ضرب اليوم جنوب غرب اليابان؛ حيث بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، وصدرت تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في بعض المحافظات.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه تم إصدار تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في كوتشي وميازاكي ومحافظات أخرى.