السفارة باليابان: نتابع آثار الزلزال ونناشد المواطنين التقيد بتعليمات السلطات

وكان زلزال ثانٍ قد ضرب اليوم جنوب غرب اليابان؛ حيث بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، وصدرت تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي في بعض المحافظات.