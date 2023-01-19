"دوّر جهازك" تُواصل استقبال الأجهزة الإلكترونية حتى نهاية يناير الجاري

يُذكر أن الهيئة أطلقت المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات "موان" والقطاع الخاص؛ في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والإسهام في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.