"دوّر جهازك" تُواصل استقبال الأجهزة الإلكترونية حتى نهاية يناير الجاري

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، مواصلة مبادرة "دوّر جهازك" استقبال الأجهزة الإلكترونية من العموم، عقب إسهامهم بأكثر من 50 ألف جهاز حتى الآن.
وتهدف المبادرة لتحقيق الاستدامة البيئية، والحد من المخلفات الإلكترونية، إضافة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الأجهزة الإلكترونية المُعاد تدويرها.
وجددت الهيئة دعوتها للتبرع بالأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة قبل انتهاء مدة المبادرة بتاريخ 31 يناير 2023.
وأشارت إلى أن الأجهزة التي تشملها المبادرة؛ هي الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الهاتف الثابت والمودم، والحاسب الآلي المكتبي والمحمول والطابعات؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة: https://ca.citc.gov.sa/l/recycle/.
يُذكر أن الهيئة أطلقت المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات "موان" والقطاع الخاص؛ في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والإسهام في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.