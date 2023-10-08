بعد 10 أيام ثقافية.. معرض الكتاب يختتم فعالياته بأكثر من مليون زائر

ولفت الدكتور علوان؛ إلى أن النتائج التي حققها معرض الرياض للكتاب 2023، تنسجم مع النجاحات التي حققها في نُسخهِ السابقة، وتعزّزت مكانته العربية والدولية كواجهة ثقافية سعودية، قادرة على إيجاد حراكٍ شاملٍ في كل مجالات الإبداع والثقافة العربية، مضيفًا أن النتائج التي حقّقها المعرض تُعدُّ ثمرة لتطبيق مرتكزات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والمتمحورة في الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها في إثراء المحتوى والوصول للمتلقي محليًا وعالميًا، ونشر ثقافة القراءة في حياة الفرد، وتطوير منظومة تنافسية مستدامة، إلى جانب تعزيز الوعي والارتقاء بجودة الحياة.