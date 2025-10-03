حائل الأولى في خفض البطالة بـ6.6%.. و"التقني" يوفّر 5 آلاف فرصة عمل

كشفت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل عن مساهمتها الفاعلة في خفض معدل البطالة، الذي بلغ أدنى مستوياته تاريخيًا في المنطقة بنسبة (6.6%) خلال الربع الثاني من عام 2025م، وذلك وفقًا لبيانات رسمية معتمدة.
وأكدت الإدارة، التي يديرها المهندس مشعل العفنان، أن وحدة التنسيق الوظيفي والتشاركيات نفّذت بين عام 2024م وحتى سبتمبر 2025م سلسلة من المبادرات النوعية الداعمة للتوظيف.
وشملت الجهود تنظيم 136 لقاءً مع إدارات الموارد البشرية، وتنفيذ 86 برنامجًا متخصصًا لتأهيل الخريجين لسوق العمل، إلى جانب توقيع 21 مذكرة تفاهم للتدريب والتوظيف.
كما أجرت الإدارة 314 استبانة لقياس رضا العملاء، ونظّمت 28 لقاءً ومعرضًا للتوظيف في مختلف جهات المنطقة.
وأسفرت هذه الجهود عن توفير 5449 فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة، مما عزّز من فرص التوظيف ورفع ترتيب حائل إلى مركز متقدم على مستوى مناطق المملكة.