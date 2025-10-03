حائل الأولى في خفض البطالة بـ6.6%.. و"التقني" يوفّر 5 آلاف فرصة عمل

كشفت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل عن مساهمتها الفاعلة في خفض معدل البطالة، الذي بلغ أدنى مستوياته تاريخيًا في المنطقة بنسبة (6.6%) خلال الربع الثاني من عام 2025م، وذلك وفقًا لبيانات رسمية معتمدة.