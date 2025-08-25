"التعاون الإسلامي" تُحمّل إسرائيل مسؤولية المجازر وتطالب بتحقيق دولي شامل في جرائمها ضد الفلسطينيين

وأدان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، والذي أسفر عن أكثر من 62,500 شهيد، بينهم 12,400 امرأة و18,500 طفل، وأكثر من 160,000 جريح، وتهجير أكثر من 1.5 مليون فلسطيني. واعتبر المجلس أن ما تقوم به إسرائيل يرتقي لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، مطالبًا بمساءلة دولية شاملة.