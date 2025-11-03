شركة مواصلات جدة توقّع مذكرة تفاهم مع "EVIQ" لتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية

وقّعت شركة مواصلات جدة بمقرها اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية (EVIQ)، بحضور الرئيس التنفيذي لمواصلات جدة المهندس يوسف الصائغ، والرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ) محمد قزاز.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية العامة عالية السرعة في محافظة جدة، من خلال توسيع نطاق محطات الشحن في المواقف العامة والحدائق والممرات المخصصة للمشاة، باستخدام أحدث التقنيات والحلول الذكية في هذا المجال، دعمًا للتحول نحو التنقل المستدام وتحسين جودة الحياة في المدينة.
وأكد المهندس الصائغ أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مواصلات جدة في تمكين مستقبل التنقل المستدام، مؤكدًا الالتزام بتوفير حلول متقدمة ومستدامة لبناء بنية تحتية قوية لشحن المركبات الكهربائية لمستقبل النقل في المملكة.
من جانبه، أوضح محمد قزاز أن التعاون مع مواصلات جدة يأتي ضمن جهود (EVIQ) لتطوير شبكة متكاملة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية، مبينًا أن الشراكة تمثل لحظة محورية في تطوير منظومة شحن حديثة وموثوقة على مستوى المملكة، وتسهم في دعم انتقال المملكة نحو وسائل نقل مستدامة وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للاستدامة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار إستراتيجية أمانة محافظة جدة لتحقيق أهدافها من خلال شركة مواصلات جدة بتطوير وتعزيز جودة البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري بمنظومة نقل عام متكاملة ومستدامة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسهم في تعزيز جودة الحياة من خلال تقديم حلول تنقل آمنة وفعّالة لجميع سكان جدة.