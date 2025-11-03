شركة مواصلات جدة توقّع مذكرة تفاهم مع "EVIQ" لتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية

من جانبه، أوضح محمد قزاز أن التعاون مع مواصلات جدة يأتي ضمن جهود (EVIQ) لتطوير شبكة متكاملة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية، مبينًا أن الشراكة تمثل لحظة محورية في تطوير منظومة شحن حديثة وموثوقة على مستوى المملكة، وتسهم في دعم انتقال المملكة نحو وسائل نقل مستدامة وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للاستدامة.