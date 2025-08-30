برعاية الدكتور السيف.. جامعة شقراء تعقد غداً لقاءً تعريفياً لطلبتها المستجدين

أعلنت جامعة شقراء عن تنظيم لقاء تعريفي افتراضي لطلبتها المستجدين للعام الجامعي 1447هـ، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وذلك بهدف تهيئة الطلبة الجدد وتزويدهم بالمعارف الأساسية التي تساعدهم على بداية مسيرتهم الجامعية بثقة.
ويُعقد اللقاء غداً الأحد 31 أغسطس 2025 عند الساعة الثانية ظهراً عبر منصة "ويبكس"، حيث دعت الجامعة جميع الطلبة الجدد إلى المشاركة باستخدام رمز التسجيل المخصص.
ويركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول يتعلق بالنظام الأكاديمي، ويتناول لوائح الدراسة وحقوق وواجبات الطلبة وآليات التعامل مع الجداول والخطط الدراسية. أما المحور الثاني فيسلط الضوء على الخدمات الإلكترونية والأنشطة الطلابية، بما يشمل الأنظمة الرقمية التي توفرها الجامعة والفرص المتاحة للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية. فيما يركز المحور الثالث على التوعية والتأهيل من خلال جلسات في الأمن السيبراني والتهيئة النفسية، إضافة إلى استعراض خدمات العيادة الجامعية.
وأكدت الجامعة أن اللقاء يشكّل فرصة مهمة للطلبة الجدد للتعرف على الحياة الجامعية منذ بدايتها، بما يساعدهم على تجنب الأخطاء الشائعة، ويفتح أمامهم آفاق المشاركة في الأنشطة التي تسهم في بناء شخصياتهم وصقل مهاراتهم، في إطار جهود الجامعات السعودية لتعزيز تجربة الطالب المستجد مع كل عام جامعي.