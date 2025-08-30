برعاية الدكتور السيف.. جامعة شقراء تعقد غداً لقاءً تعريفياً لطلبتها المستجدين

ويركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول يتعلق بالنظام الأكاديمي، ويتناول لوائح الدراسة وحقوق وواجبات الطلبة وآليات التعامل مع الجداول والخطط الدراسية. أما المحور الثاني فيسلط الضوء على الخدمات الإلكترونية والأنشطة الطلابية، بما يشمل الأنظمة الرقمية التي توفرها الجامعة والفرص المتاحة للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية. فيما يركز المحور الثالث على التوعية والتأهيل من خلال جلسات في الأمن السيبراني والتهيئة النفسية، إضافة إلى استعراض خدمات العيادة الجامعية.