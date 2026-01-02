برنامج أمانة الطائف لتطوير المحاور الرئيسة يرفع كفاءة الطرق والجسور ويؤمّن حركة مرورية حرّة

ساهمت جهود أمانة محافظة الطائف، بالتعاون مع إدارة مرور المحافظة، في رفع كفاءة الحركة المرورية على شبكة الطرق الداخلية، وتحسين انسيابية التدفق في الشوارع المزدحمة، وتعزيز عناصر السلامة المرورية لقائدي المركبات والمشاة. وتواصل الأمانة تنفيذ أعمال تطويرية على شبكة الطرق ضمن جهود الارتقاء بجودة الحياة للأهالي والزوار والسياح.
تشغيل جسور وبدائل مريحة لقائدي المركبات
وشكّل تشغيل مشروع جسر النسيم عند تقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد إضافةً داعمة لمنظومة الجسور والأنفاق بالمحافظة، بما يوفر بدائل مرنة لقائدي المركبات ويسهم في سرعة الانتقال بين المواقع بأيسر الطرق. واستفاد الأهالي من المشروع في تحرير الحركة المرورية بهذا التقاطع المحوري، وتحسين منطقة التقاطع وطرق الخدمة، بما عزّز انسيابية الحركة من جنوب المدينة إلى شمالها والعكس.
وخدم المشروع العديد من الأحياء، من بينها: النسيم، الصناعية، الجال، البيعة، مخطط الملك فهد، القمرية، السحيلي، جبرا، المنتزه، كما ساعد على استيعاب التدفق المروري من وإلى طريق المطار، وطريق الجنوب، وطريق الحدائق، وطريق حسان بن ثابت، وشارع الجال، ووادي وج، إضافة إلى تأمين حركة أكثر سلاسة للكثافة المرورية المنطلقة من وإلى شارع خالد بن الوليد التجاري.
تطوير شوارع ضمن مشاريع أنسنة المدينة
وتعمل الأمانة على ربط الجسر بمحور الطريق الدائري الأوسط الجديد الجاري العمل عليه حاليًا، إلى جانب تطوير عدد من الشوارع ضمن شبكة الطرق القائمة، وتنفيذ مشاريع داعمة ضمن مبادرات أنسنة المدينة التي تواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التوسع السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار والسياحة في الطائف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المدن أكثر ملاءمة وراحة وأمانًا للسكان.
أعمال معززة للسلامة المرورية
ونفذت فرق الأمانة جملة من الأعمال الداعمة للسلامة المرورية في الجسور والأنفاق، شملت صيانة واستبدال فواصل التمدد، وكشط وإعادة سفلتة مواقع محددة، وتعزيز وسائل السلامة مثل دهان المسارات، وتركيب الشواخص الأرضية، ووضع المطبات الصناعية ومهدئات السرعة؛ لضمان سير المركبات بأمان وفعالية.
محاور التفاف لتقليل التداخل المروري
وللحد من التداخل المروري على المحاور الرئيسة، دعمت أمانة الطائف الطرق والشوارع بمحاور التفاف جديدة تهدف إلى تحرير الحركة المرورية وضمان تدفق المركبات في مختلف الاتجاهات. كما عملت الأمانة على تحليل بيانات الحركة المرورية، ومعالجة الملاحظات في النقاط الحرجة، وتعزيز السلامة عبر تحسين الأرصفة والبردورات، وتركيب منظمات الحركة ووسائل التهدئة، إلى جانب اللوحات الإرشادية ودهان المسارات والمفارق.
تقليل زمن التنقل ورفع جودة البنية التحتية
وتستمر جهود تنفيذ برنامج تطوير الطرق بالمحاور الرئيسة لجعلها أكثر سلاسة وتقليل الاعتماد على الإشارات المرورية، بما يدعم مرونة تدفق المركبات، مع توفير متطلبات السلامة للمشاة والمركبات، وإضافة مخفضات سرعة ومطبات صناعية عند الحاجة، وتوسعة المسارات ودعمها بالخطوط والشواخص التي تحدد الاتجاهات والسرعات.
وأسهمت هذه الأعمال في تقليل زمن التنقل بين المواقع دون عوائق تُذكر، مع إعطاء الأولوية للسلامة العامة وفق الكثافة المرورية لكل طريق. كما يعمل البرنامج على تحديد المواقع ذات الأولوية لمعالجتها استباقيًا، بما يعزز كفاءة السلامة المرورية في الشبكة الداخلية، ويحد من الاختناقات، خصوصًا في أوقات الذروة والإجازات الأسبوعية والمواسم السياحية.
وتتكامل هذه الجهود ضمن مسار رفع جودة البنية التحتية الحضرية في الطائف، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة البلديات والإسكان لتحسين جودة الحياة، وصولًا إلى تفاصيل الطرق وأثاث الشوارع من أرصفة وإضاءة وتشجير وغيرها.