برنامج أمانة الطائف لتطوير المحاور الرئيسة يرفع كفاءة الطرق والجسور ويؤمّن حركة مرورية حرّة

وخدم المشروع العديد من الأحياء، من بينها: النسيم، الصناعية، الجال، البيعة، مخطط الملك فهد، القمرية، السحيلي، جبرا، المنتزه، كما ساعد على استيعاب التدفق المروري من وإلى طريق المطار، وطريق الجنوب، وطريق الحدائق، وطريق حسان بن ثابت، وشارع الجال، ووادي وج، إضافة إلى تأمين حركة أكثر سلاسة للكثافة المرورية المنطلقة من وإلى شارع خالد بن الوليد التجاري.