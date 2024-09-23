شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء الخبر احتفالاً باليوم الوطني 94

فيما نظمت بلدية محافظة الخُبر أكثر من 16 فعاليّة في 9 مواقع، ضمن احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي؛ ومنها: "البيانو الطائر" في ساحة الشموع، و"عرض الساكسون" في ساحة البلازا، وعروض الخيول العربية، وعروض اليد في ساحة الكورنيش، والفنون التشكيلية، و"معزوفات وطنية" في ساحة جوار، وعروض فلاي بورد في بحيرة البط.