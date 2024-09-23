شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء الخبر احتفالاً باليوم الوطني 94

أضاءت الألعاب النارية سماء محافظة الخبر، مساء اليوم، ضمن احتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ 94.
وامتلأت الساحات القريبة من موقع الألعاب في برج المياه بالخبر، بالمواطنين والمقيمين، والمتابعين بسعادة، وبهجة لإضاءة الألعاب النارية لسماء الخبر، معبّرين عن فرحتهم باليوم الوطني، وفخرهم واعتزازهم بالوطن.
فيما نظمت بلدية محافظة الخُبر أكثر من 16 فعاليّة في 9 مواقع، ضمن احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي؛ ومنها: "البيانو الطائر" في ساحة الشموع، و"عرض الساكسون" في ساحة البلازا، وعروض الخيول العربية، وعروض اليد في ساحة الكورنيش، والفنون التشكيلية، و"معزوفات وطنية" في ساحة جوار، وعروض فلاي بورد في بحيرة البط.