حملة لتطعيم الأبقار والأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية بالعرضيات

ودعا مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، أحمد محمد الفقيه، مربّي الماشية إلى ضرورة المبادرة بتسجيل موعد لتطعيم ماشيتهم ضد مرض الحمى القلاعية، وتقديم طلب موعد تحصين عن طريق "منصة أنعام"، والتعاون مع الفرق المختصّة بالتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية؛ كونها من الأمراض الشديدة العدوى بين الحيوانات؛ حفاظًا على ما لديهم من ماشية، وحفاظًا على الثروة الحيوانية بالمملكة، مؤكدًا أهمية هذه الحملة في التقليل من معدلات الإصابات والنفوق في الحيوانات المستهدفة عبر زيادة نسبة المناعة لها ضدّ هذه الأمراض؛ ما يقلل من استخدام الأدوية والمضادات الحيوانية.