مجلس إدارة هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه الأول.. انتخاب عضوان الأحمري رئيسًا وفيصل عباس نائبًا

تفصيلًا، عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعه الأول عقب انتخابه من قبل أعضاء الجمعية العمومية للهيئة التي عقدت اجتماعها ظهر اليوم الأحد 28 يناير 2024م، واقتصر اجتماع مجلس الإدارة على ترشيح رئيس للمجلس ونائب للرئيس وأمين للمال، وفقًا لأحكام اللائحة الأساسية للهيئة، وقد انتخب أعضاء المجلس عضوان الأحمري رئيسًا للمجلس بالإجماع، كما انتخب المجلس بالإجماع فيصل عباس نائبًا لرئيس المجلس، وبشرى الربيعة أمينًا للمال.